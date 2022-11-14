رئيس الجمهورية يتلقى رسالتين من رئيسي الحكومة والبرلمان اللبنانيين

2022/11/14 | 18:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال

رشيد، الاثنين، عمق علاقات الأخوّة

والتعاون التي تجمع العراق ولبنان،

فيما أشار الى ضرورة تعزيزها وتنميتها

وفق المصالح المشتركة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته

و

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