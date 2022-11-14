إيران تحض السعودية على تغيير سلوكها (غير الودي) حيالها

2022/11/14 | 18:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: حضّت إيران الإثنين 11/14/2022، السعودية على تغيير سلوكها “غير الودّي” حيالها،...

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