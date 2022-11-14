الرئيس الصيني يحذر بايدن: تايوان خط أحمر

2022/11/14 | 18:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذر الرئيس الصيني، شين جينبينغ، اليوم الاثنين، الرئيس الامريكي، جو بايدن، من تجاوز الخط الأحمر بشأن تايوان خلال قمتهما في بالي.وذكر الإعلام الرسمي الصيني، أن “الرئيس شي حذّر بايدن من تجاوز الخط الأحمر بشأن تايوان خلال قمتهما في بالي”.وأضافت، أن “شين أكد خلال محادثاته مع بايدن استحالة استقلال تايوان”.

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