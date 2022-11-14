التعليم نتائج القبول المباشر ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي

2022/11/14 | 18:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، نتائج القبول المباشر للطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2023/2022.

وقالت الوزارة في بيان “تضمنت النتائج المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) قبول (1011) طالبا في الأقسام والكليات ذات القبول المباشر”.

ودعت الوزارة “الطلبة المقبولين إلى الشروع بالتسجيل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 2022/11/15 وإتمام إجراءات المباشرة في الجامعات”.

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