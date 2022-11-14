بعد التظاهرات أمام البنك المركزي.. الكشف عن مصير أموال المودعين في المصارف الأهلية

2022/11/14 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حملت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، اليوم الاثنين، البنك المركزي العراقي، مسؤولية إعادة أموال المودعين في المصارف الأهلية، التي تعلن افلاسها بين الفينة والأخرى.

وقالت سميسم، لـ(بغداد اليوم)، إن "البنك المركزي يعتبر وفق القوانين والاعراف الاقتصادية المرجعية القانونية والشرعية لجميع المصارف الحكومية والأهلية وهو من يمنح المصارف إجازة ممارسة الأعمال المصرفية".

وأضافت، أن "البنك المركزي هو الضامن لجميع المصارف العاملة في البلاد، وهو من يشترط على هذه المصارف رأس مال العمل فبالتالي يجب على البنك المركزي تغطية خسائر المصارف المفلسة، واعادة اموال المواطنين".

وتابعت سميسم، انه "مؤخراً تم انشاء شركة التأمين على الودائع المصرفية التي من المفترض ان تغطي 75% من ودائع المودعين في المصارف"، موضحة أن "تكرار حدوث الأزمات المصرفية يزعزع الثقة بالنظام المصرفي في العراق".

وتظاهر عدد من المواطنين، اليوم الاثنين، أمام البنك المركزي العراقي، للمطالبة بأموالهم المودعة لدى مصرف الوركاء الأهلي، بعدما أعلن افلاسه.

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