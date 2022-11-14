اربيل تتغاضى عن تركيا والسليمانية تغطي على إيران.. الاتهامات تتقاذف في الاقليم مع شظايا القصف

2022/11/14 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حملت القوى السياسية البارزة في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، الحكومة الاتحادية في بغداد مسؤولية تكرار الهجمات الإيرانية الصاروخية على مناطق كردستان، فيما وجهت اتهامات للحزب الديمقراطي الكردستاني بالتغاضي عن الانتهاكات التركي، وآخرى للاتحاد الوطني بالتغاضي عن الخروقات الإيرانية.

وقال السياسي الكردي لطيف الشيخ، لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة إقليم كردستان ضعيفة ولايمكنها الرد على القصف المتكرر على أراضيها"، مبينًا أن "القصف التركي يتم التغاضي عنه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، والقصف الإيراني يتم التغاضي عنه من قبل الاتحاد الوطني".

وأضاف أن "هذه الأطراف لديها مصالح لدى تلك الدول، وهناك نفوذا لتركيا وإيران يمنع الإقليم من الرد بشكل رسمي وفعال على القصف المتكرر".

بدوره قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، إن "الحكومة الاتحادية هي المعنية بالرد على الهجمات الإيرانية والتركية وتجاوزها على سيادة العراق".

وبرر شعبان، تلك الانتهاكات المتكررة، بـ"وجود احزاب معارضة للحكومة الإيرانية والتركية داخل الأراضي العراقية".

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