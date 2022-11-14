السفير السوري ينقل رسالة من بشار الأسد إلى السوداني

2022/11/14 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قدم السفير السوري لدى العراق صطام جدعان الدندح، الاثنين برقية من رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، تضمنت تحياته وتهانيه لمناسبة تسلم السوداني مهام تشكيل الحكومة".

وذكر بيان لمكتب السوداني تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحث مع السفير السوري لدى العراق صطام جدعان الدندح العلاقات الثنائية بين البلدين"، لافتاً إلى ان"الدندح،حمل تحيات الرئيس السوري بشار الأسد الى رئيس الوزراء"، مؤكداً على أهمية تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين".

كما قدم الدندح، لرئيس مجلس الوزراء، "برقية من رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، ضمّنها تحياته وتهانيه لمناسبة تسلم السوداني مهامه وتشكيل الحكومة".

وشهد اللقاء، بحسب البيان، "التباحث في كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين العراقي والسوري".

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