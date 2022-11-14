برلمانية تدعو لوضع حلول عاجلة لمعالجة الارتفاع الكبير في حالات الطلاق

2022/11/14 | 19:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائب عن محافظة البصرة، زهرة

البجاري، اليوم الأثنين، من تداعيات

ارتفاع حالات الطلاق في العراق، فيما

دعت الى ايجاد حلول ناجعة لمعالجة هذه

الظاهرة التي تهدد المجتمع.

واعتبرت البجاري، بحسب بيان لم

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