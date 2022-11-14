لن أفرح بعماد مرة أخرى

2022/11/14 | 19:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: منقذ داغر

مع كل أختيار لرئيس حكومة جديد في

العراق يفرح البعض ممن يعرفوه

والمقربين منه بهذا الأستيزار ويعقدون

الآمال عليه.



كنت واحداً ممن رفع مستوى

توقعاته كثيراً حينما كُلّف الكاظمي

برئاسة الوز

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