العراق رداً على القصف الايراني: سنتخذ اجراءات عالية المستوى

2022/11/14 | 19:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين،

القصف الإيراني على شمال العراق،

متوعدة باتخاذ إجراءات دبلوماسيَّة

عالية المستوى.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، "تُدينُ وزارة الخارجية

وبعباراتٍ

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