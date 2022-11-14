كاميرات مسلطة بكل مكان.. تحقيق باتهامات للأمن المصري في

2022/11/14 | 19:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة، المسؤولة عن الأمن في موقع انعقاد مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)، في مصر، الاثنين، أنها تحقق في احتمال حصول "انتهاكات لمدونة السلوك" من جانب الشرطة المصرية، بعدما قال الوفد الألماني إنه يشعر بأنه "مراقب".

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