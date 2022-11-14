بايدن: سأدير ​​المنافسة مع جين بينغ بـ

2022/11/14 | 19:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يخطط لإدارة منافسة الصين والرئيس شي جين بينغ "بمسؤولية"، حيث أعاد تلخيص اجتماعهما الذي استمر ثلاث ساعات مساء الاثنين في بالي، حيث تناول بالتفصيل موضوعات مناقشة "مفتوحة وصريحة".

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