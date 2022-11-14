2022/11/14 | 19:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الإثنين، أن شريحة المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة عانت كثيراً خلال العقود الماضية ويجب أن تكون من اولى خطوات مجلس النواب هو الاهتمام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي يدعو لتشريع قانون يضمن حقوق ذوي الاعاقة المركز الخبري الوطني.

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