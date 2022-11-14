2022/11/14 | 19:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يار الله: الجيش والبيشمركة هدفهما واحد وهو أمن البلد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يار الله: الجيش والبيشمركة هدفهما واحد وهو أمن البلد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يار الله: الجيش والبيشمركة هدفهما واحد وهو أمن البلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).