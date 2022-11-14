المندلاوي يدعو لتشريع قانون يضمن حقوق ذوي الإعاقة

2022/11/14 | 19:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ترأس محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم ,الإثنين, (14-...

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