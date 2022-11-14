شاهد بالفيديو.. مدير مدرسة يدهش العراقيين بتصرف غير متوقع مع طلابه بنهاية الدوام

2022/11/14 | 19:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rMoED3VifnA

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