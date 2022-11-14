2022/11/14 | 19:44 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية يترأس اجتماع متابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي المتعلق بقطاعات الكمارك والضرائب والدين العام والموازنة وا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/14 | 19:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يترأس اجتماع متابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي المتعلق بقطاعات الكمارك والضرائب والدين العام والموازنة وا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يترأس اجتماع متابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي المتعلق بقطاعات الكمارك والضرائب والدين العام والموازنة وا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).