هروب موقوف باكستاني في البصرة

2022/11/14 | 19:45 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بهروب موقوف باكستاني الجنسية أثناء ترحيله من المحكمة إلى التوقيف في محافظة البصرة.

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