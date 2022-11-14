بابل.. ضبط أعتدة وقنابل يدوية مخبأة داخل صندوق دراجة

2022/11/14 | 19:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الاثنين، عن ضبط أعتدة وقنابل يدوية مخبأة داخل صندوق دراجة "دليفري" في سيطرة امنية شمالي المحافظة.

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