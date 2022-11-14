2022/11/14 | 19:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CcPTcYXpxPM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقطات اوليه للقصف الايراني على اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقطات اوليه للقصف الايراني على اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).