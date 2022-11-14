2022/11/14 | 19:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات التركية تطيح بمنفّذة تفجير تقسيم بعد ساعات من وقوع الجريمة بغداد تشاطر أنقرة الأحزان بضحايا أسطنبول وتطمئن على الجرحى العراقيين بغداد – قصي منذر انقرة – ماهر اوغلو اعربت الحكومة عن تعازيها لتركيا ،بضحايا تفجير إسطنبول ، الذي تسبب بسقوط 81 مصابا بينهم عراقيين ،وشددت على ضرورة اهمية التعاون في الحرب على الإرهاب وملاحقة […]

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