2022/11/14 | 19:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن ويونامي تدينان القصف الإيراني لمناطق أربيل والسليمانية البارزاني يطالب بغداد بوضع حد للإعتداءات المتكرّرة على مدن الإقليم اربيل - فريد حسن طالب رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ، بغداد بوضع حد للاعتداءات المتكررة والتي وصفها غير مسوغة على مدن الاقليم ،في الوقت الذي يواصل فيه المسؤولين الاكراد بناء علاقات طيبة مع الجارة ايران.وقتل شخص وأصيب […]

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