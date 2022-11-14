2022/11/14 | 19:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء تحذّر من سيول وأمطار غزيرة بدءاً من غد بغداد – فائز جواد حذرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، من سيول قرب الشريط الحدودي مع ايران وامطار غزيزة في جميع المناطق بدءا من اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الثلاثاء سيكون في […]

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