2022/11/14 | 20:08 - المصدر: جونسون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منصة افتراضية متخصصة في العناية ببشرة الطفل والتغذية والرعاية

"جونسون" تطلق فعالية "بيبي إكسبو" الرقمية والأولى من نوعها

تتيح المبادرة للمستخدمين وزوار المعرض إمكانية التواصل مع نخبة من أطباء الأطفال

دبي، الإمارات العربية المتحدة،- أعلنت "جونسون" عن إطلاق النسخة الأولى من "بيبي إكسبو"، الفعالية الرقمية الأولى من نوعها، والمتخصصة بتوفير معلومات معرفية شاملة ومحدثة للآباء والأمهات حول رعاية الأطفال والعناية بهم من مختلف الفئات العمرية، وذلك على مدى أسبوعين خلال الفترة من 14 - 27 نوفمبر الجاري.

وتتيح هذه الفعالية المبتكرة للأهالي فرصة التواصل بين الآباء والأمهات، والأطباء والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وصنّاع المحتوى المتخصصين برعاية الطفل، في خطوة تسهم بتوفير منصة تفاعلية للأهالي لدعمهم في ظل كثرة انشغالهم خلال حياتهم اليومية.

ويتضمن " بيبي إكسبو" ثمانية أجنحة رقمية تركز على مجموعة متنوعة من أبرز المحاور، بما فيها العناية ببشرة الطفل والمكونات الطبيعية والتغذية، إضافة إلى تقديم نصائح حول تربية الأطفال وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وعروضاً ترفيهيةً تحفل بالمرح والتسلية للأهالي وأبنائهم.



كما يقدم المعرض للأهالي الفرصة للمشاركة في باقة من الألعاب والتجارب التنافسية، ومساحات تفاعلية متنوعة، فضلاً عن ورش عمل تعليمية مباشرة وجلسات حوار قيمة يديرها نخبة من الأطباء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت روشيل باريتو، مديرة التسويق لدى جونسون لصحة المستهلك في أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا: "يسرنا إطلاق معرض بيبي إكسبو، الذي نمنح من خلاله للآباء والأمهات كثيري الانشغال منصة شاملة تثري معارفهم حول رعاية الأطفال، وذلك من خلال التواصل مع أبرز الأطباء والأهالي الذين بدأوا مرحلة التربية حديثاً.



كما توفر الفعالية لجميع زواره إجابات على أسئلتهم واستفساراتهم بشأن رعاية الطفل في العصر الحديث، حيث يمكنهم الانضمام إلى أي جناح يناسب احتياجاتهم، والحصول على المعلومات التي تهمهم، في أي وقت طوال فترة البث المباشر للأجنحة على مدار الساعة.



نتطلع إلى الترحيب بالأهالي من منازلهم وأماكن عملهم على مستوى المنطقة، لنتعرف معاً على أحدث المعارف والممارسات المتعلقة برعاية الأطفال وصحتهم".

وأوضحت "جونسون" أنه يمكن للأهالي دخول المنصة الرقمية مجاناً من أي جهاز إلكتروني في أي وقتٍ، في خطوة تسهم بتعزيز معارفهم وتعلم حقائق قيّمة حول أفضل سبل العناية ببشرة الطفل.



كما يمكن التسجيل الآن للانضمام إلى بيبي إكسبو من خلال الرابط:

www.jbabyexpo.com

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:

J&J@fourcommunications.com

Tulay Genc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("جونسون" تطلق فعالية "بيبي إكسبو" الرقمية والأولى من نوعها) نشر أولاً على موقع (جونسون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("جونسون" تطلق فعالية "بيبي إكسبو" الرقمية والأولى من نوعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جونسون).