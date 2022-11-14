تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن توطين الرواتب وعمولات السحب

2022/11/14 | 20:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، تعليمات جديدة بشأن توطين الرواتب وعمولات السحب.

وقال إعلام البنك عبر وثيقة إن “البنك المركزي أصدر تعليمات جديدة بشأن توطين الرواتب وعمولات السحب”.

أدناه نص الوثيقة:

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