الداخلية تناقش مع بعثة الاتحاد الأوروبي تطوير سبل التعاون المشترك

2022/11/14 | 20:27 - المصدر: السومرية نيوز

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ناقش وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الإثنين، مع رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق اندرس فيباري والوفد المرافق سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

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