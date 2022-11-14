2022/11/14 | 20:35 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cbVOQ0q6SyQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | ادانات دولية للقصف الايراني على اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | ادانات دولية للقصف الايراني على اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).