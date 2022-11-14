2022/11/14 | 20:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، على ضرورة انجاز مشروع الاتمتة الالكترونية وتجاوز أية عقبة تواجهه لتسهيل اتمام معاملات مراجعي الدوائر العدلية ألكترونيا.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتسهيل اتمام معاملات المواطنين..وزير العدل يشدد على سرعة انجاز الاتمتة الالكترونية المركز الخبري الوطني.

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