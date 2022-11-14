2022/11/14 | 20:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم الاثنين، أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي. وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن “وزيرة المالية طيف سامي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتنفيذ البرنامج الحكومي..



وزيرة المالية توجه بمضاعفة الجهود المركز الخبري الوطني.

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