وزير المالية: المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لتنفيذ البرنامج الحكومي

2022/11/14 | 20:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة استكمال مشروع الاتمتة في الهيئتين.

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