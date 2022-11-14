2022/11/14 | 20:38 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصارف الحكومية تتلقى توجيهاً بمنح سلف وقروض وتبسيط الإجراءات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/14 | 20:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصارف الحكومية تتلقى توجيهاً بمنح سلف وقروض وتبسيط الإجراءات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصارف الحكومية تتلقى توجيهاً بمنح سلف وقروض وتبسيط الإجراءات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).