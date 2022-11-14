2022/11/14 | 20:38 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق وفرنسا يبحثان عقد الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون في عمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/14 | 20:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وفرنسا يبحثان عقد الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون في عمان) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وفرنسا يبحثان عقد الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون في عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).