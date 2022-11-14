2022/11/14 | 20:57 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التربية يطمئن على الوضع الصحي لطلبة مدرسة أبو الأسود الدؤلي ويوجه بتفعيل قانون الانضباط المدرسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/14 | 20:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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