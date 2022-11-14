الجزائر: تفحم 16 شخصا في حادث مأساوي

2022/11/14 | 21:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 16 شخصا حرقا وجرح ثلاثة آخرون، الاثنين، في حادث مروري مأساوي في ولاية "برج تاجي مختار" جنوب الجزائر، بحسب ما أعلنت مديرية الحماية المدنية الجزائرية.

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