العراق يلوّح بإجراءات دبلوماسية ضد إيران بعد قصف إقليم كردستان بالصواريخ والمسيّرات

2022/11/14 | 21:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت بغداد القصف الإيراني على مناطق في كردستان العراق، كما جاءت الإدانة أيضا من الولايات المتحدة وألمانيا والأمم المتحدة، بينما قالت طهران إن من حقها الرد على تهديدات الجماعات الكردية الانفصالية.

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