توب 5: عقوبات أوروبية جديدة على إيران.. وأول لقاء بين بايدن وجين بينغ

2022/11/14 | 21:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران، وأسرة الناشط علاء عبدالفتاح تتلقى رسالة تؤكد أنه على قيد الحياة، وما دار في أول لقاء بين بايدن والرئيس الصيني، مرورًا بكشف مؤسس أمازون لـCNN عزمه التبرع بثروته، وصولا إلى أعلى مستوى للذهب في مصر ليتجاوز 51 دولارًا للجرام...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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