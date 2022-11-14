2022/11/14 | 21:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _e4GQRiv8Zw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب | حكومة السوداني.. استنساخ لتجارب سابقة أم تغيير "تقليدي"؟) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب | حكومة السوداني.. استنساخ لتجارب سابقة أم تغيير "تقليدي"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).