بوتين يوقع مرسوما يسمح بانضمام الأجانب إلى الجيش

2022/11/14 | 21:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدينة خيرسون.

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