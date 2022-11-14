2022/11/14 | 21:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YR0aqS0z9rE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحمد رياض وشغفه ليصبح مصور فلكي رغم دراسته لدبلوم تحليلات مرضية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحمد رياض وشغفه ليصبح مصور فلكي رغم دراسته لدبلوم تحليلات مرضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).