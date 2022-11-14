الصيادي يثير الجدل بمفاجأة من خلف الستار: وزير الصحة صدري!

2022/11/14 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أثار عضو مجلس النواب السابق، كاظم الصيادي، اليوم الاثنين، جدلا واسعًا، بشأن هوية انتماء وزير الصحة في الحكومة الحالي، صالح مهدي الحسناوي، مؤكدًا انتمائه للكتلة الصدرية.

وقال الصيادي في لقاء متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، إن "الحديث المعلن عن أن وزير الصحة من الشخصيات المستقلة التي جاء بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، غير صحيح".

وأضاف أن "المعلومات خلف الكواليس تؤكد أن الكتلة الصدرية هي من جاءت به إلى الوزارة"، مبينا أن "المواقع التي غادرها التيار الصدري جرى عليها التفاوض من أجل استبدالها باسماء مقربة من التيار".

وعلق الصيادي، على زيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد السوداني، إلى مستشفى الكاظمية، أمس الأحد، قائلًا "لا نريد رئيس وزراء فيسبوكي".

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