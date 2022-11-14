"حزب الله" يصدر موقفا بخصوص تفجير اسطنبول

2022/11/14 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

دان "حزب الله" اللبناني بشدة ماوصفه "التفجير الإرهابي الاثم" الذي استهدف مدينة اسطنبول وأدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.

وفي بيان له، قال "حزب الله": "إننا إذ نتقدم بالعزاء الى الحكومة والشعب ‏التركي، وخصوصا الى أهالي الضحايا بهذه الحادثة الأليمة، ونشعر بمعاناتهم وآلامهم التي مرت بها شعوب المنطقة ولا تزال، ومن بينهم شعبنا في لبنان، فإننا نعتقد أن العالم بأسره، لا سيما حكومات وشعوب منطقتنا، مطالبة بموقف حازم ضد جماعات القتل والارهاب على كافة المستويات سياسيا وفكريا وعمليا".

واعتبر "حزب الله" أن "أي بلد في العالم ليس بمنأى من أضرارها ومخاطرها البالغة، مما يستدعي عملا وموقفا موحدا ضد هذه الظاهرة وارتباطاتها الأمنية الخطيرة"

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