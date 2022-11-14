الكشف عن نسبة

2022/11/14 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الاثنين، عن وجود اتفاق شبه نهائي مع بغداد لمنح الإقليم 14 % من الموازنة العامة، مؤكدا اصرار أربيل على الـ 17 % وان تكون نسبة حقيقية لا على الورق.

وقال كريم لـ(بغداد اليوم ) ان "الإقليم عليه التزامات مالية كبيرة كرواتب وغيرها ولم يستلم هذه السنة الا دفعتين ماليتين تصلان إلى 400 مليار دولار لاتسد حاجة دفع الرواتب وعليه فنحن نطالب بحصتنا سيما وان عدد السكان يتجاوز لدينا 6 ملايين مواطن وعليه فممكن المضي بمنح حصة الإقليم كاملة" .

هذا وأكد عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح حسن، في وقت سابق، على اصرار الاقليم للحصول على نسبة 17% من الموازنة، معتبرا ان الاقليم تعرض للظلم في الأعوام السابقة.وقال حسن، لــ (بغداد اليوم)، إن "الإقليم لديه التزامات وديون على بغداد دفعها في الموازنة المقبلة، وكذلك إرسال الدفعات المالية لمبلغ 200 مليار دينار التي لم يصل سوى نصفها خلال العام الحالي".وأضاف أن "نسبة 17% لم يتسلمها الإقليم ولا مرة، لذلك يجب أن تكون الحصة هذه المرة منصفة ولايمكن تقليلها إلى 12% كما تريد بعض الأطراف السياسية".

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