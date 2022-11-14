2022/11/14 | 21:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3j-Uvg6CHdk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا يميّز المرأة العراقية؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماذا يميّز المرأة العراقية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).