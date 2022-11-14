المالية النيابية تكشف حجم الدرجات الوظيفية في موازنة 2023

2022/11/14 | 21:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، عن وجود 50 الف درجة وظيفية في قانون موازنة 2023

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون موازنة 2023، سوف يتضمن ما يقارب 50 الف درجة وظيفية من خلال الحذف والاستحداث، كما ان مجمل الموازنة سوف يصل الى ما يقارب 130 مليار دولار”.

وأكد كوجر ان “سعر صرف الدولار سيبقى كما هو ضمن مشروع قانون موازنة 2023، ولا توجد أي نية حكومية لتغيير سعر الصرف، ونعتقد ان إقرار الموازنة سيتم قبل نهاية السنة الحالية”.

ويشار الى ان منذ تشكيل حكومة السوداني الجديدة هناك العديد من الوعود واجراء تعديلات على قرارات حكومة تصريف الاعمال السابقة، ومنها الدرجات الوظيفية.

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