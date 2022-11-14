الفتح: بوادر الايجاب والانجاز واضحة في حكومة السوداني وعلى الجميع دعمه

2022/11/14 | 21:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف تحالف الفتح، الاثنين، خطوات حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاولية بالواثقة، مبينا ان السوداني مطالب بانهاء حيتان الفساد من الوجود السياسي.

وقال القيادي بالتحالف فاضل الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “بوادر حكومة محمد شياع السوداني الاولية تؤشر الى ايجابية كبيرة سيما مع الكم الهائل من الازمات التي خلفتها حكومة تصريف الاعمال”.واضاف ان “الجولات الميدانية التي يجريها رئيس الوزراء هي محاولة جادة لايجاد الحل لجميع الاخفاقات السابقة سواء في القطاع الصحي او الخدمي او الامني “، مبينا ان “افة الفساد هي اكبر المعظلات امام السوداني وعليه انهاء وجود الفاسدين وهيمنتهم على العملية السياسية”.وأشار الفتلاوي الى ان “جميع القوى السياسية مطالبة بدعم الحكومة توجهاتها كونها مشتركة فيها واي اخفاق حاصل سيؤدي الى ازمة سياسية جديدة لا يمكن حلها”.

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