2022/11/14 | 21:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، بمنع مرور مركبات الحمل الكبيرة على سريع محمد القاسم.وذكرت مديرية المرور في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/ انه “بتوجيه من قبل مدير المرور العام، يمنع منعاً باتاً مرور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة توجه بمنع مرور مركبات الحمل الكبيرة على سريع محمد القاسم المركز الخبري الوطني.

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