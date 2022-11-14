2022/11/14 | 21:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من مليون ونصف المليون اسرة على الاستمارة الالكترونية في قاعدة الفقرة.وقالت الوازرة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “عدد الذين سجلوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل أكثر من مليون ونصف اسرة في قاعدة الفقرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل أكثر من مليون ونصف اسرة في قاعدة الفقرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل أكثر من مليون ونصف اسرة في قاعدة الفقرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).