السلف والقروض على طاولة اجتماع بين وزير المالية ومدراء المصارف

2022/11/14 | 21:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

عقدت وزير المالية طيف سامي ، الإثنين، اجتماعا موسعاََ مع مدراء المصارف.

وذكر بيان للوزارة، أن سامي "بحثت خلال الاجتماع الخطط التي يتبناها البرنامج والمنهاج الحكومي بحسب الإمكانات المالية المخطط لها ضمن الاستراتيجيات المعمول بها للمصارف"

وأشارت سامي، الى "بذل اقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية المقدمة للزبائن وتوسيع حجم المساهمة الفعلية بقطاع المبادرة الزراعية ودعم الصناعيين والإسكان ودعم المشاريع الصغيرة ومنح السلف والقروض لكون هذا القطاعات تعتبر من الركائز الداعمة والمستقره للاقتصاد الحيوي للدولة".

ووجهت سامي، بـ"ضرورة العمل

بالنظام الشامل لكافة الخدمات المقدمة وفق قاعدة البيانات المعمول بها".

وأضاف البيان، أن "الوزير استمعت الى الرؤى والأفكار التي ترفع من مستوى الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ البرنامج الخاص بعمل المصارف، مشددة على اهمية تجاوز كافة العقبات والإجراءات الروتينية التي من شأنها أن تعرقل سير إنجاز المعاملات وفق الضوابط ، كما وجهت بضرورة تبسيط إلاجراءات وحوكمتها إلكترونياً للفئات المستهدفة من خلال الخدمات التي تقدمها المصارف".

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