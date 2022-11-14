نقيب الأطباء يرد على قرارات السوداني بشأن مستشفى الكاظمية: لا علاقة للطبيب بالخلل

2022/11/14 | 22:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: رد نقيب أطباء العراق جاسم مطشر العزاوي، الاثنين 11/14/2022، على قرارات...

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