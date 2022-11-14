روسيا تفرض عقوبات على 100 مواطن كندي من بينهم الممثل جيم كاري

2022/11/14 | 22:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن فرض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الكنديين، بمن فيهم الممثل جيم كاري، ردا على فرض كندا عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الروس.ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية فرضت موسكو عقوبات على 100 مواطن كندي، ومن بينهم مسؤولون رفيعو المستوى ورجال أعمال ونشطاء في العديد من المنظمات […]

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